Località sacra ai Cristiani

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Località sacra ai Cristiani' è 'Betlemme'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BETLEMME

Perché la soluzione è Betlemme? Betlemme è una località sacra ai Cristiani, conosciuta per essere il luogo di nascita di Gesù Cristo, secondo le narrazioni bibliche. Situata in Terra Santa, questa città riveste un ruolo centrale nella tradizione religiosa cristiana, attirando pellegrini da tutto il mondo che desiderano visitare il luogo della Nascita. La presenza di chiese storiche e siti archeologici testimonia la sua importanza spirituale e culturale nel contesto della fede cristiana. Betlemme continua a essere un punto di riferimento spirituale e storico.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Località sacra ai Cristiani". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Località sacra ai Cristiani nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Betlemme

Se la definizione "Località sacra ai Cristiani" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Località sacra ai Cristiani" conferma che la soluzione 'Betlemme' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Betlemme

B Bologna E Empoli T Torino L Livorno E Empoli M Milano M Milano E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Località sacra ai Cristiani" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Betlemme' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il paesello del presepioLa meta dei MagiLa meta dei Re MagiLocalità termale ai piedi delle Piccole DolomitiLocalità calabrese ai piedi di Monte CovelloLa località che vide la resa dei Confederati ai NordistiLocalità umbra ai piedi del SubasioLocalità trentina ai piedi del Gran Vernel