Si appoggiano sul bordo inferiore della lavagna

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Si appoggiano sul bordo inferiore della lavagna' è 'Gessetti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GESSETTI

Perché la soluzione è Gessetti? I gessetti sono piccoli pezzi di materiale utilizzati per scrivere o disegnare sulla lavagna, facilitando la comunicazione visiva in contesti educativi e professionali. Si appoggiano sul bordo inferiore della lavagna, dove spesso vengono riposti per comodità e praticità. La loro presenza permette di mantenere l'area di scrittura ordinata e pronta all'uso, evitando che cadano o si perdano facilmente. La loro funzione è fondamentale per evidenziare concetti e rendere più efficace la spiegazione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si appoggiano sul bordo inferiore della lavagna". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Si appoggiano sul bordo inferiore della lavagna nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Gessetti

La definizione "Si appoggiano sul bordo inferiore della lavagna" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si appoggiano sul bordo inferiore della lavagna" conferma che la soluzione 'Gessetti' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Gessetti

G Genova E Empoli S Savona S Savona E Empoli T Torino T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si appoggiano sul bordo inferiore della lavagna" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Gessetti' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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