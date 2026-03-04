Lo è l ufficiale inferiore

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Lo è l ufficiale inferiore' è 'Subalterno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SUBALTERNO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo è l ufficiale inferiore" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo è l ufficiale inferiore". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Subalterno? Un individuo che ricopre un ruolo di livello inferiore all’interno di un’organizzazione, spesso con compiti di supporto e attuazione delle decisioni prese da figure superiori, viene chiamato subalterno. Questa figura svolge funzioni che richiedono disciplina e rispetto delle gerarchie stabilite, contribuendo al funzionamento quotidiano delle strutture amministrative o militari. La sua posizione implica spesso una certa dipendenza gerarchica e la necessità di seguire ordini precisi. La presenza di questa figura è fondamentale per mantenere l’ordine e l’efficienza.

In presenza della definizione "Lo è l ufficiale inferiore", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo è l ufficiale inferiore" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Subalterno:

S Savona U Udine B Bologna A Ancona L Livorno T Torino E Empoli R Roma N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo è l ufficiale inferiore" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

