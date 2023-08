Dotata di rena o che ne ha le stesse qualità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dotata di rena o che ne ha le stesse qualità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SABBIOSA

Significato/Curiosita : Dotata di rena o che ne ha le stesse qualita

