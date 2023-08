Rallegrare riportare felicità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rallegrare riportare felicità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RAVVIVARE

Significato/Curiosita : Rallegrare riportare felicita

Piazzato accanto alle tane dei nemici con tenacia: e, se vinci, non ti rallegrare assai, o, se perdi, non crollare, messoti a lutto in casa, ma rallegrati... Sviluppo culturale. diverse città europee hanno sfruttato questo periodo per ravvivare il proprio panorama culturale e, facendo ciò, rilanciare la loro visibilità...