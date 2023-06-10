È composta di assessori
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SOLUZIONE: GIUNTA
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Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: È composta di assessori
- Risposta: GIUNTA
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: G_____
- Inizia con: G
- Finisce con: A
È composta di assessori nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Giunta
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Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Giunta' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "È composta di assessori". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.