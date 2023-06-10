È composta di assessori

Sara Verdi | 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'È composta di assessori' è 'Giunta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GIUNTA

Vuoi approfondire la risposta Giunta? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: È composta di assessori
  • Risposta: GIUNTA
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: G_____
  • Inizia con: G
  • Finisce con: A
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È composta di assessori nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Giunta

Per risolvere la definizione "È composta di assessori", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Giunta'.

Le 6 lettere della soluzione

G Genova
I Imola
U Udine
N Napoli
T Torino
A Ancona

La soluzione 'Giunta' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "È composta di assessori". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.