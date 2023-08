Sono amministrati da giunte e assessori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono amministrati da giunte e assessori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : COMUNI

Significato/Curiosita : Sono amministrati da giunte e assessori

Proposta dalla giunta regionale presieduta da massimiliano fedriga e approvata a maggioranza dal consiglio regionale nel 2018.. le uti sono state soppresse... comuni d'italia (b) comuni d'italia (c) comuni d'italia (d) comuni d'italia (e) comuni d'italia (f) comuni d'italia (g) comuni d'italia (h-j) comuni d'italia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Sono amministrati da giunte e assessori : sono; amministrati; giunte; assessori; In questo mondo non sono di casa; Si possono fare a carboncino; Pure i maiali sono abili a cercarli; sono pozzi di scienza; Lo sono le tute dei meccanici; Regione amministrati va francese che si affaccia sul Mediterraneo; Circoscrizione amministrati va di una metropoli; Lo è il Tribunale amministrati vo del TAR; Fu una divisione amministrati va della Grecia del 900; Fu una forma amministrati va bizantina a Ravenna; Recitare a mani giunte ; In finanza aggiunte di denaro per pareggiare; giunte davanti a tutte; Senza ulteriori aggiunte nella lingua di Cesare; Si fa in chiesa con le mani giunte ; È composta di assessori ; Lo sono alcuni assessori ;

Cerca altre Definizioni