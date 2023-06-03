Così è detta la trave composta da due listelli

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Così è detta la trave composta da due listelli' è 'Bilama'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BILAMA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Così è detta la trave composta da due listelli" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Così è detta la trave composta da due listelli". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Bilama? La bilama è una struttura costituita da due listelli affiancati, spesso utilizzata in edilizia o in falegnameria. La sua forma semplice e funzionale permette di sostenere o collegare elementi diversi. La presenza di due parti parallele conferisce stabilità e resistenza, rendendola utile in vari progetti di costruzione. La bilama rappresenta un elemento di supporto pratico e versatile in molte lavorazioni.

Quando la definizione "Così è detta la trave composta da due listelli" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Così è detta la trave composta da due listelli" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Bilama:

B Bologna I Imola L Livorno A Ancona M Milano A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Così è detta la trave composta da due listelli" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

