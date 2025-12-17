È composta da sette stelle

Home / Soluzioni Cruciverba / È composta da sette stelle

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'È composta da sette stelle' è 'Orsa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ORSA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È composta da sette stelle" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È composta da sette stelle". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

È composta da sette stelle nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Orsa

Questa pagina è dedicata alla definizione "È composta da sette stelle" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È composta da sette stelle" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Orsa:

O Otranto R Roma S Savona A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È composta da sette stelle" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La Minore include la Stella PolareNel cielo notturno può essere maggiore o minoreUn carro che brilla in cieloÈ formata da sette stelleSette stelle della costellazione del ToroLe sette figlie di Atlante trasformate in stelleÈ composta di assessoriIl Pompilio tra i sette re di Roma