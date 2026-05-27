È composta ed eseguita con l ausilio di un PC

Anna Spiotta | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'È composta ed eseguita con l ausilio di un PC' è 'Computer Music'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COMPUTER MUSIC

Perchè la soluzione è Computer Music? La musica creata e suonata con l’aiuto di un computer si chiama computer music. È un modo innovativo di comporre e interpretare melodie, dove la tecnologia permette di sperimentare suoni nuovi e di ottenere risultati sorprendenti. Un esempio di creatività digitale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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È composta ed eseguita con l ausilio di un PC nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Computer Music

Se la definizione "È composta ed eseguita con l ausilio di un PC" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Computer Music'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: È composta ed eseguita con l ausilio di un PC
  • Risposta: COMPUTER MUSIC
  • Lunghezza: 13 lettere
  • Schema parole: 8-5
  • Schema utile: C_______ _____
  • Inizia con: C
  • Finisce con: C

Le 13 lettere della soluzione

C Como
O Otranto
M Milano
P Padova
U Udine
T Torino
E Empoli
R Roma
 
M Milano
U Udine
S Savona
I Imola
C Como

La soluzione 'Computer Music' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "È composta ed eseguita con l ausilio di un PC". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con composta: È composta da sette stelle 

Con eseguita: Eseguita con il pennello 

Con ausilio: Comprende i cartelloni d ausilio all automobilista 