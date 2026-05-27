È composta ed eseguita con l ausilio di un PC

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La soluzione di 13 lettere per la definizione 'È composta ed eseguita con l ausilio di un PC' è 'Computer Music'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COMPUTER MUSIC

Perchè la soluzione è Computer Music? La musica creata e suonata con l’aiuto di un computer si chiama computer music. È un modo innovativo di comporre e interpretare melodie, dove la tecnologia permette di sperimentare suoni nuovi e di ottenere risultati sorprendenti. Un esempio di creatività digitale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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È composta ed eseguita con l ausilio di un PC nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Computer Music

Se la definizione "È composta ed eseguita con l ausilio di un PC" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Computer Music'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: È composta ed eseguita con l ausilio di un PC

È composta ed eseguita con l ausilio di un PC Risposta: COMPUTER MUSIC

Lunghezza: 13 lettere

13 lettere Schema parole: 8-5

8-5 Schema utile: C_______ _____

C_______ _____ Inizia con: C

C Finisce con: C

Le 13 lettere della soluzione

C Como O Otranto M Milano P Padova U Udine T Torino E Empoli R Roma M Milano U Udine S Savona I Imola C Como

La soluzione 'Computer Music' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "È composta ed eseguita con l ausilio di un PC". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.