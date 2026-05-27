È composta ed eseguita con l ausilio di un PC
La soluzione di 13 lettere per la definizione 'È composta ed eseguita con l ausilio di un PC' è 'Computer Music'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: COMPUTER MUSIC
Perchè la soluzione è Computer Music? La musica creata e suonata con l’aiuto di un computer si chiama computer music. È un modo innovativo di comporre e interpretare melodie, dove la tecnologia permette di sperimentare suoni nuovi e di ottenere risultati sorprendenti. Un esempio di creatività digitale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
È composta ed eseguita con l ausilio di un PC nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Computer Music
Se la definizione "È composta ed eseguita con l ausilio di un PC" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Computer Music'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: È composta ed eseguita con l ausilio di un PC
- Risposta: COMPUTER MUSIC
- Lunghezza: 13 lettere
- Schema parole: 8-5
- Schema utile: C_______ _____
- Inizia con: C
- Finisce con: C
Le 13 lettere della soluzione
La soluzione 'Computer Music' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "È composta ed eseguita con l ausilio di un PC". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con composta: È composta da sette stelle
Con eseguita: Eseguita con il pennello
Con ausilio: Comprende i cartelloni d ausilio all automobilista