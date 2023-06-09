Un tessuto di canapa usato per i sacchi

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un tessuto di canapa usato per i sacchi' è 'Traliccio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TRALICCIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un tessuto di canapa usato per i sacchi" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un tessuto di canapa usato per i sacchi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Traliccio? Il traliccio è un elemento strutturale che spesso si utilizza per sostenere piante o creare supporti, ma il suo nome si lega anche a un materiale robusto e naturale. In passato, questo termine indicava un tessuto realizzato con fibre di canapa, impiegato principalmente per confezionare sacchi e contenitori resistenti. La sua funzione principale era quella di contenere e proteggere merci, grazie alla sua robustezza e durabilità. La tradizione rurale e artigianale si riflette ancora in questa parola.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un tessuto di canapa usato per i sacchi" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un tessuto di canapa usato per i sacchi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Traliccio:

T Torino R Roma A Ancona L Livorno I Imola C Como C Como I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un tessuto di canapa usato per i sacchi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

