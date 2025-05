Un alta struttura per antenne e cavi elettrici nei cruciverba: la soluzione è Traliccio

Home / Soluzioni Cruciverba / Un alta struttura per antenne e cavi elettrici

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un alta struttura per antenne e cavi elettrici' è 'Traliccio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRALICCIO

Curiosità e Significato di "Traliccio"

Vuoi sapere di più su Traliccio? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Traliccio.

Un traliccio è una struttura portante formata da elementi rigidi disposti in modo da formare triangoli, utilizzata principalmente per sostenere antenne, cavi elettrici o altri carichi. Questa configurazione conferisce stabilità e resistenza anche a elevate altezze, rendendo il traliccio essenziale in ambito telecomunicazioni e ingegneria civile.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Alta struttura metallicaRegge i fili dell alta tensioneAlta struttura per cavi elettriciReggono cavi elettriciReggono i cavi elettrici

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Traliccio

Non riesci a risolvere la definizione "Un alta struttura per antenne e cavi elettrici"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

T Torino

R Roma

A Ancona

L Livorno

I Imola

C Como

C Como

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

V A I R T C I E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CREATIVI" CREATIVI

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.