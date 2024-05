Significato della soluzione per: Tessuto in paglia o rafia usato anche come tappeto

Sostantivo

La stuoia è un manufatto rustico ottenuto dall'intreccio, legatura o tessitura di fibre. Viene utilizzata in tutti i paesi per molteplici usi: nell'arredamento come copertura di pavimenti, letto, tenda; in cucina per la preparazione di alcuni piatti tradizionali, per il servizio o l'apparecchiatura; in edilizia come incannicciato e copertura.

stuoia ( approfondimento) f sing (pl.: stuoie)

tessuto costituito da vari elementi vegetali intrecciati, come giunchi, palme, canne, usato per coprire o come tappeto e simili

Sillabazione

stuò | ia

Pronuncia

IPA: /'stwja/

Etimologia / Derivazione

dal latino storea ("stuoia")

Sinonimi

stoino, tappetino, zerbino

canniccio, graticcio, graticciata, incannicciata

Varianti

stoia, stuora





Alterati

(diminutivo) stuoina, stuoino