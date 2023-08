Tessuto per sacchi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tessuto per sacchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : IUTA

Significato/Curiosita : Tessuto per sacchi

Sull'uso delle fonti. tessuto non tessuto (tnt) è il termine generico per indicare un prodotto industriale simile a un tessuto, ma ottenuto con procedimenti... La juta (scritto anche iuta, yuta o canapa di calcutta per via della somiglianza alla canapa pur non avendone lo stesso odore) è una fibra tessile naturale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Tessuto per sacchi : tessuto; sacchi; tessuto impiegato per foderare; Finissimo tessuto di lino; Così è detto un lembo di tessuto fluttuante; Il tessuto del pittore; Un tessuto assorbente; Il nome dell orsacchi otto di Stewie Griffin; La stoffa di certi orsacchi otti; Leggeri sacchi a spalla; sacchi per liquidi; Un tessuto di canapa usato per i sacchi ;

