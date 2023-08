Porre rimedio urgentemente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Porre rimedio urgentemente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 15 lettere : CORRERE AI RIPARI

Significato/Curiosita : Porre rimedio urgentemente

Nel 2 e condusse altre spedizioni in illirico e in germania, dove pose rimedio alle conseguenze della battaglia di teutoburgo. asceso al trono, operò... Fetta di mercato, facendo di fatto calare la vendita di barbie. per correre ai ripari la mattel lanciò le my scene, una linea di bambole, non del tutto... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Porre rimedio urgentemente : porre; rimedio; urgentemente; Frapporre continui ostacoli; Credere supporre ; porre dei quesiti; Supporre fare congetture; Sottoporre a verifica; Predisporre un apparecchiatura a funzionare secondo determinati standard; La validità del rimedio ; rimedio provvisorio; Un rimedio miracoloso; Facoltà universitaria o rimedio per la salute; rimedio che dà sollievo ai muscoli;

Cerca altre Definizioni