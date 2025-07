Un rimedio alla bell e meglio nei cruciverba: la soluzione è Toppa

TOPPA

Curiosità e Significato di Toppa

La parola Toppa è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Toppa.

Perché la soluzione è Toppa? Toppa indica una soluzione temporanea o un rimedio improvvisato per coprire un problema o una falla. È come mettere una toppa su un vestito strappato: funziona per il momento, ma non risolve il problema alla radice. In senso figurato, si riferisce a un intervento rapido che evita il peggio, anche se non è definitivo. È il modo per dire: Un rimedio alla bell'e meglio.

Come si scrive la soluzione Toppa

La definizione "Un rimedio alla bell e meglio" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

O Otranto

P Padova

P Padova

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M P O P I E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "POMPEI" POMPEI

