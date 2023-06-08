Fanno parte della morsa

Home / Soluzioni Cruciverba / Fanno parte della morsa

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Fanno parte della morsa' è 'Ganasce'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GANASCE

Perché la soluzione è Ganasce? Le ganasce sono componenti che esercitano pressione su un oggetto, tipicamente in ambito meccanico o automobilistico, contribuendo a bloccare o fissare parti. Quando si parla di ganasce che fanno parte della morsa, si fa riferimento a quelle parti che, grazie alla loro forma e funzione, stringono saldamente gli elementi da tenere insieme. La loro azione permette di mantenere stabile e sicuro un pezzo durante lavorazioni o riparazioni. La corretta comprensione del ruolo delle ganasce è fondamentale per garantire un lavoro preciso e sicuro.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fanno parte della morsa". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Fanno parte della morsa nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Ganasce

Questa pagina è dedicata alla definizione "Fanno parte della morsa" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fanno parte della morsa" conferma che la soluzione 'Ganasce' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Ganasce

G Genova A Ancona N Napoli A Ancona S Savona C Como E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fanno parte della morsa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ganasce' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Chi mangia con avidità ne avrebbe quattroSono serrate a denti strettiParti della morsaFanno parte degli accessori dell autoNe fanno parte anche oche e gallineNe fanno parte i viaggi di piacereFanno parte del folkloreFanno parte del convoglio