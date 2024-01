La definizione e la soluzione di: Così è il socio non effettivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Il Premio Oscar alla carriera (in originale, dal 1929, Special Academy Award oppure Special Academy Award for Career Achievement o Honorary Academy Award for Career Achievement), anche chiamato Premio Oscar onorario (Honorary Oscar) viene assegnato senza regolarità per celebrare i conseguimenti che non sono coperti dagli Academy Awards competitivi. Nei primi anni veniva spesso usato per premiare conseguimenti che non rientravano nelle categorie esistenti, e ciò portò con il tempo alla creazione di diverse nuove categorie (come il miglior film straniero, nel 1956). Negli anni recenti è stato assegnato quasi esclusivamente per celebrare i conseguimenti di una carriera.

Contrariamente agli altri Premi Oscar, che sono votati da tutti membri dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, i vincitori del premio onorario sono scelti dal Consiglio di Amministrazione dell'Academy. Il premio è costituito dalla stessa statuetta assegnata agli altri premiati ed è raccomandato, dagli anni '80, un numero di assegnazioni per edizione non superiore a due.

Il premio veniva consegnato direttamente durante la notte degli Oscar, ma dall'edizione del 2010 i premi vengono annunciati alla fine dell'estate e vengono consegnati in una serata speciale chiamata Governors Awards che si tiene in novembre. I vincitori sono poi invitati ad assistere alla premiazione effettiva degli Oscar, in cui vengono ricordati. Il numero dei premiati passa da due a tre. Alla serata dei Governor Awards vengono assegnati anche gli eventuali altri premi speciali.

Italiano

Aggettivo

onorario m sing

eseguito per rendere onore a qualcuno: che ha un incarico solo onorifico senza poteri effettivi Giorgio Napolitano è stato il presidente onorario dell'Ispi (Iistituto per gli studi di politica internazionale)

Gianni Agnelli fu presidente onorario della Fiat dal 1996 al 2003

Sostantivo

onorario m sing (pl.: onorari)

(diritto) (economia) retribuzione contenuta in una parcella

Sillabazione

o | no | rà | rio

Pronuncia

IPA: /ono'rarjo/

Etimologia / Derivazione

dal latino honorarius, che deriva da honos ossia "onore"

