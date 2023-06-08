Il condotto dei cibi

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il condotto dei cibi' è 'Esofago'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ESOFAGO

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Perché la soluzione è Esofago? L'esofago è un tratto importante del nostro apparato digerente, che funge da condotto attraverso il quale i cibi e le bevande vengono trasportati dalla bocca allo stomaco. Questo tubo muscolare si estende dalla faringe all'ingresso gastrico, facilitando il passaggio del cibo grazie alle onde di contrazione chiamate peristalsi. La sua funzione è essenziale per la digestione, garantendo che il cibo arrivi in modo sicuro e efficiente nello stomaco per essere ulteriormente processato.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il condotto dei cibi". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Il condotto dei cibi nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Esofago

La definizione "Il condotto dei cibi" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il condotto dei cibi" conferma che la soluzione 'Esofago' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Esofago

E Empoli S Savona O Otranto F Firenze A Ancona G Genova O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il condotto dei cibi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Esofago' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Tubo che va dalla faringe allo stomacoCollega la faringe allo stomacoAccompagna il cibo verso lo stomacoConvoglia i cibi allo stomacoCibi per volatiliCondotto guidatoElisa che ha condotto La prova del cuocoSi scelgono a seconda dei cibi