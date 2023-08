Cibi per volatili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cibi per volatili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : VERMI

Significato/Curiosita : Cibi per volatili

Precursori biosintetici degli steroidi e dei carotenoidi. molti aromi usati nei cibi o nei profumi sono derivati da terpeni o terpenoidi naturali. sono terpeni... Appartenenti ai seguenti gruppi: gli anellidi; i platelminti (vermi piatti); i nematodi (vermi cilindrici). il termine è anche usato in riferimento a molte... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Cibi per volatili : cibi; volatili; Impulsiva irascibi le; Più lavora più ingrassa ma non è il degustatore di cibi ; Si scelgono a seconda dei cibi ; Catena di distribuzione di cibi nostrani; Indicibi li moltitudini; Bei volatili dal canto melodioso; Leggere volatili ; Nome popolare dei volatili stiaccino e sterpazzola; Propri dello studio dei volatili ; Film di Hitchcock con Tippi Hedren e minacciosi volatili ;

Cerca altre Definizioni