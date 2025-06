Accompagna il cibo verso lo stomaco nei cruciverba: la soluzione è Esofago

Home / Soluzioni Cruciverba / Accompagna il cibo verso lo stomaco

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Accompagna il cibo verso lo stomaco' è 'Esofago'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ESOFAGO

Curiosità e Significato... La soluzione Esofago di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Esofago per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Esofago? L'esofago è un tubo muscolare che collega la gola allo stomaco, permettendo al cibo di essere trasportato in modo semplice e naturale. È una sorta di passaggio essenziale nel nostro corpo per la digestione, garantendo che i bocconi inghiottiti arrivino al livello giusto per essere digeriti. In breve, l'esofago fa da tramite tra bocca e stomaco, facilitando il processo di assunzione del cibo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Collega faringe e stomacoVa dalla gola allo stomacoIl condotto dei cibiChi lo osserva non tocca ciboPer lo più viene bevuto a stomaco vuotoCondotto che trasporta il cibo dalla bocca allo stomaco

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Stai cercando la risposta alla definizione "Accompagna il cibo verso lo stomaco"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

E Empoli

S Savona

O Otranto

F Firenze

A Ancona

G Genova

O Otranto

I I M G A T A T T A B S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GIAMBATTISTA" GIAMBATTISTA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.