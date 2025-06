La Città Bianca tra Bari e Brindisi nei cruciverba: la soluzione è Ostuni

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La Città Bianca tra Bari e Brindisi' è 'Ostuni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OSTUNI

Curiosità e Significato di "Ostuni"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Ostuni più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Ostuni.

Perché la soluzione è Ostuni? Ostuni, conosciuta come la Città Bianca, è una delle gemme della Puglia, situata tra Bari e Brindisi. Questo incantevole borgo è famoso per le sue case imbiancate a calce che brillano sotto il sole, creando un'atmosfera magica e fiabesca. I suoi vicoli stretti e tortuosi, insieme a panorami mozzafiato sulla campagna circostante, la rendono una meta imperdibile per chi desidera immergersi nella bellezza e nella cultura del sud Italia.

Come si scrive la soluzione Ostuni

Se ti sei imbattuto nella definizione "La Città Bianca tra Bari e Brindisi", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

