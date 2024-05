qualità congenita

Sostantivo

Curiosità su: Le doti o fiori sono dei conferimenti, in seno all'organizzazione di stampo mafioso definita come 'ndrangheta, simili ai gradi delle forze dell'ordine ma in opposizione ad essi per cui all'interno del consesso criminale è fatto divieto di chiamarli "gradi". Le doti conferiscono dei poteri particolari a chi le possiede e congrui per la carica ed il ruolo che ricopre nell'organizzazione (capo-locale, contabile...). Le doti possono essere assegnate solo da persone che già la possiedono o con doti superiori. Ogni elemento dell'organizzazione appartenente ad una 'ndrina, ad un locale (società minore o maggiore), ad un mandamento, ad una camera di compensazione o al crimine possiede una dote e sembrerebbe che negli ultimi anni ne vengano create di nuove anche per confondere le indagini delle forze dell'ordine. Dalle indagini Crimine e infinito del 2010 è emerso come ci siano state discussioni tra le organizzazioni radicate in Lombardia e quelle in Calabria sul valore minore delle equivalenti doti assegnato al nord rispetto a quelle assegnate al sud.

dote ( approfondimento) f sing (pl.: doti)

qualità, pregio, fisico o morale, che si ha per natura o che è stata acquisito (sociologia) (antropologia) insieme di beni che la famiglia di una sposa conferiva allo sposo col matrimonio contributo in denaro dato a un ente da un altro ente o dallo stato per mantenerlo

Sillabazione

dò | te

Pronuncia

IPA: /'dte/

Etimologia / Derivazione

dal latino dos, a sua volta derivante dal greco d participio presente del verbo ddµ, ossia "dare"

Sinonimi

(di sposa) corredo

corredo qualità, virtù, pregio, abilità, capacità, facoltà, talento, attitudine

dotazione, assegnazione, assegno dotale

beni

Contrari

difetto, vizio

controdote

