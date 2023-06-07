Le connazionali di Gandhi

Home / Soluzioni Cruciverba / Le connazionali di Gandhi

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Le connazionali di Gandhi' è 'Indiane'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INDIANE

Perché la soluzione è Indiane? Le persone di origine indiana, conosciute come indiane, sono state fondamentali nel movimento di indipendenza guidato da Gandhi. La loro partecipazione attiva ha contribuito a rafforzare la lotta per la libertà del Paese, portando avanti ideali di pace e non violenza. Questi individui, provenienti da diverse regioni dell’India, hanno condiviso valori di unità e resistenza, sostenendo le battaglie sociali e politiche dell’epoca. La loro presenza ha lasciato un’impronta significativa nella storia nazionale e nella cultura.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le connazionali di Gandhi". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Le connazionali di Gandhi nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Indiane

La soluzione associata alla definizione "Le connazionali di Gandhi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le connazionali di Gandhi" conferma che la soluzione 'Indiane' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Indiane

I Imola N Napoli D Domodossola I Imola A Ancona N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le connazionali di Gandhi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Indiane' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Indossano il sariLe donne che indossano il sariLe connazionali di Gandhi e NehruLa patria di GandhiI connazionali di Modric l asso del calcioLo portava GandhiLa Gandhi che governò l India