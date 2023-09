La Gandhi che governò l India - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Gandhi che governò l India. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : INDIRA

Significato/Curiosita : La gandhi che governo l india

governo. fu eletta presidente del congresso nazionale indiano nel 1959. fino alla morte di suo padre nel 1964, la gandhi rifiutò di gareggiare per la... Politica di indira coincise con il raggiungimento dell'indipendenza indiana nel 1947 e la nomina del padre a primo ministro. fino alla sua morte, indira ne fu... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 18 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : La Gandhi che governò l India : gandhi; governò; india; La gandhi statista indiana; Le connazionali di gandhi ; I compatrioti di gandhi ; Un connazionale del Mahatma gandhi ; Un attributo di gandhi ; Quella di governo può condurre ad elezioni; Danno inizio alla crisi di governo; Sharon: governò Israele; Il Governo può chiederla alle Camere; Il Governo l ha a Roma; Era un sovrano india no; Il signore europeo nell india coloniale; L ampia veste indossata dalle donne india ne; Maestro spirituale india no; L enorme albero india no con le radici aeree;

Cerca altre Definizioni