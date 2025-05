Lo portava Gandhi nei cruciverba: la soluzione è Sari

Curiosità e Significato di "Sari"

Perché la soluzione è Sari? La frase Lo portava Gandhi fa riferimento al sari, un tradizionale indumento indiano indossato dalle donne, che simboleggia cultura e unità. Sebbene Gandhi fosse noto per il suo abbigliamento semplice, il sari rappresenta una parte importante della tradizione e dell'identità femminile in India. Questo legame mette in evidenza non solo lo stile di vita del leader indiano, ma anche il valore culturale di questo vestito nel contesto storico e sociale.

