I connazionali di Lula
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'I connazionali di Lula' è 'Brasiliani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: I connazionali di Lula
- Risposta: BRASILIANI
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Vocali: 5
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: BSAI
- Inizia con: B
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Brasiliani? I connazionali di Lula sono persone nate in Brasile o che condividono la stessa nazionalità. Sono parte di una comunità che si riconosce attraverso tradizioni, cultura e storia comune. Questa identità unisce chi vive nel paese e chi si sente brasiliano ovunque si trovi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
I connazionali di Lula: risposta da 10 lettere
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