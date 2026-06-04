I connazionali di Lula

Anna Gallo | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'I connazionali di Lula' è 'Brasiliani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

BRASILIANI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: I connazionali di Lula
  • Risposta: BRASILIANI
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 10
  • Vocali: 5
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    BSAI
  • Inizia con: B
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Brasiliani? I connazionali di Lula sono persone nate in Brasile o che condividono la stessa nazionalità. Sono parte di una comunità che si riconosce attraverso tradizioni, cultura e storia comune. Questa identità unisce chi vive nel paese e chi si sente brasiliano ovunque si trovi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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I connazionali di Lula: risposta da 10 lettere

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