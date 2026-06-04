I connazionali di Lula

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'I connazionali di Lula' è 'Brasiliani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

B R A S I L I A N I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: I connazionali di Lula

I connazionali di Lula Risposta: BRASILIANI

Lunghezza: 10 lettere

10 lettere Schema parole: 10

10 Vocali: 5

5 Consonanti: 5

5 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: B S A I

Inizia con: B

B Finisce con: I

Perchè la soluzione è Brasiliani? I connazionali di Lula sono persone nate in Brasile o che condividono la stessa nazionalità. Sono parte di una comunità che si riconosce attraverso tradizioni, cultura e storia comune. Questa identità unisce chi vive nel paese e chi si sente brasiliano ovunque si trovi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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I connazionali di Lula: risposta da 10 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "I connazionali di Lula" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Brasiliani. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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