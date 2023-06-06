Una ripida e faticosa salita

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Una ripida e faticosa salita' è 'Erta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ERTA

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Perché la soluzione è Erta? L'erta è una salita particolarmente ripida e impegnativa, spesso incontrata in percorsi di montagna o in aree collinari. La sua pendenza rende la salita faticosa, richiedendo uno sforzo maggiore rispetto a una strada pianeggiante. Questo termine descrive un tratto di percorso che mette alla prova resistenza e determinazione di chi lo affronta. La difficoltà di un'erta può variare, ma la sua natura rimane sempre quella di una salita ardua da percorrere.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una ripida e faticosa salita". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Una ripida e faticosa salita nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Erta

In presenza della definizione "Una ripida e faticosa salita", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una ripida e faticosa salita" conferma che la soluzione 'Erta' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Erta

E Empoli R Roma T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una ripida e faticosa salita" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Erta' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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