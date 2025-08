Strade in ripida salita nei cruciverba: la soluzione è Rampe

RAMPE

Curiosità e Significato di Rampe

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Rampe, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Rampe? Rampe sono pendenze inclinate che facilitano il superamento di dislivelli, come scale o strade in salita. Utilizzate spesso in edilizia e urbanistica, rendono accessibili luoghi altrimenti difficili da raggiungere, ad esempio per carrozzine o biciclette. Questi tratti inclinati sono fondamentali per garantire mobilità e inclusione, migliorando la fruibilità di ambienti pubblici e privati.

Come si scrive la soluzione Rampe

Hai davanti la definizione "Strade in ripida salita" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

R Roma

A Ancona

M Milano

P Padova

E Empoli

