Il richiamo del cellulare

Sostantivo

Significato e Curiosità su: La suoneria (più corretta, anche se meno comune, la variante soneria) è un suono emesso da un telefonino per avvisare di una chiamata entrante. Il termine è molto spesso utilizzato per riferirsi ad un suono personalizzabile disponibile su un telefonino. Questa possibilità originariamente era fornita perché la gente fosse in grado di determinare se il loro telefono stava suonando quando si trovavano in compagnia di altri possessori di cellulari. I telefoni più nuovi possono utilizzare piccoli brani musicali come suonerie e la vendita di questi ultimi è diventato uno dei principali settori dell'industria musicale. Le campagne pubblicitarie ...

suoneria f (pl.: suonerie)

Sillabazione

suo | ne | rì | a

Etimologia / Derivazione

derivazione di suonare

Termini correlati

suonare, suono

