La Soluzione ♚ Accessorio per telefonini La definizione e la soluzione di 14 lettere: Accessorio per telefonini. CARICABATTERIA - CARICABATTERIE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Accessorio per telefonini: Un caricabatterie è un dispositivo elettrico o elettronico, con la funzione di ricaricare le batterie ricaricabili, scariche; a questo scopo, deve fornire una energia adeguata alla cella secondaria, basata sulla tensione di lavoro della batteria e sulla sua capacità di carica. La corrente elettrica necessaria per la ricarica delle batterie, è solitamente di tipo continuo (DC) e di valori elettrici anche molto differenti: ad esempio, una tipica batteria per automobili da 12 V e 120 Ah, offre una capacità di 1440 Wh, e quindi risulterà essere molto diversa da una per telefono cellulare con valori elettrici (ad esempio) di 5 V e 3 Ah, che ... Sostantivo Significato e Curiosità su: Un caricabatterie è un dispositivo elettrico o elettronico, con la funzione di ricaricare le batterie ricaricabili, scariche; a questo scopo, deve fornire una energia adeguata alla cella secondaria, basata sulla tensione di lavoro della batteria e sulla sua capacità di carica. La corrente elettrica necessaria per la ricarica delle batterie, è solitamente di tipo continuo (DC) e di valori elettrici anche molto differenti: ad esempio, una tipica batteria per automobili da 12 V e 120 Ah, offre una capacità di 1440 Wh, e quindi risulterà essere molto diversa da una per telefono cellulare con valori elettrici (ad esempio) di 5 V e 3 Ah, che ... caricabatteria m inv dispositivo per caricare batterie Sillabazione ca | ri | ca | bat | te | rìa Pronuncia IPA: /,karikabatte'ria/ Etimologia / Derivazione formato da carica- e da batteria Sinonimi caricabatterie, caricatore Altre Definizioni con caricabatteria; accessorio; telefonini; Accessorio del compasso; Un accessorio maschile; Casa USA di telefonini; Si ricaricano nei telefonini;

