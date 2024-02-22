La telefonia cellulare e satellitare nei cruciverba: la soluzione è Mobile
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La telefonia cellulare e satellitare' è 'Mobile'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
MOBILE
Curiosità e Significato di Mobile
Vuoi sapere di più su Mobile? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Mobile.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il collegamento tra le reti di telefonia cellulareGestore di telefonia cellulareÈ lo standard 2G della telefonia mobile cellulareLa telefonia dei cellulariIl cellulare in tasca a tutti
Come si scrive la soluzione Mobile
Hai davanti la definizione "La telefonia cellulare e satellitare" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.Le 6 lettere della soluzione Mobile:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
I T K N E O I
