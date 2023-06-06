Non riuscire a reggersi bene

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Non riuscire a reggersi bene' è 'Traballare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TRABALLARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Non riuscire a reggersi bene" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Non riuscire a reggersi bene". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Traballare? Il termine traballare si riferisce a uno stato di instabilità che impedisce a qualcosa o qualcuno di mantenere l'equilibrio in modo stabile. Questa condizione si manifesta quando una superficie o una persona non riescono a sostenersi correttamente, creando un senso di incertezza e di oscillazione. La parola descrive un movimento instabile che può verificarsi sia in ambito fisico che figurato, indicandone la difficoltà nel mantenere una posizione ferma. La sensazione di traballare è spesso associata a una perdita di sicurezza e stabilità.

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Non riuscire a reggersi bene nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Traballare

Se la definizione "Non riuscire a reggersi bene" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Non riuscire a reggersi bene" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Traballare:

T Torino R Roma A Ancona B Bologna A Ancona L Livorno L Livorno A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Non riuscire a reggersi bene" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Vacillare, barcollareBarcollare tentennareS impiega per riuscire beneSe la passano beneUno che non vuole mai vedere il bene in nienteNon percepiscono bene i coloriRiuscire a cavarsela alla bell e meglio