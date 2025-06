Reggersi per non cadere nei cruciverba: la soluzione è Sostenersi

SOSTENERSI

Curiosità e Significato di Sostenersi

Vuoi sapere di più su Sostenersi? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 10 lettere nella pagina dedicata: Sostenersi.

Perché la soluzione è Sostenersi? Sostenersi significa mantenersi in equilibrio, supportarsi a vicenda o trovare la forza per non cadere, sia fisicamente che emotivamente. È un termine che indica l’atto di supportare se stessi o gli altri, affrontando le difficoltà con resistenza e determinazione. In ogni situazione, sapersi sostenere è fondamentale per superare gli ostacoli e continuare a camminare con fiducia lungo il proprio percorso.

Come si scrive la soluzione Sostenersi

Non riesci a risolvere la definizione "Reggersi per non cadere"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

O Otranto

S Savona

T Torino

E Empoli

N Napoli

E Empoli

R Roma

S Savona

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

P R I S E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SPIRE" SPIRE

