Barcollare tentennare nei cruciverba: la soluzione è Traballare

Sara Verdi | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Barcollare tentennare' è 'Traballare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRABALLARE

Curiosità e Significato di Traballare

Approfondisci la parola di 10 lettere Traballare: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Vacillare tentennareTentennare esitareQuello morale fa tentennareTentennare per l indecisioneVacillare, barcollare

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Soluzione Barcollare tentennare - Traballare

Come si scrive la soluzione Traballare

Stai cercando la risposta alla definizione "Barcollare tentennare"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

Le 10 lettere della soluzione Traballare:
T Torino
R Roma
A Ancona
B Bologna
A Ancona
L Livorno
L Livorno
A Ancona
R Roma
E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O L S A I R I T

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.