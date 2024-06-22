Non percepiscono bene i colori
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Non percepiscono bene i colori' è 'Daltonici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: DALTONICI
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Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Non percepiscono bene i colori
- Risposta: DALTONICI
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: D________
- Inizia con: D
- Finisce con: I
Non percepiscono bene i colori nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Daltonici
Se la definizione "Non percepiscono bene i colori" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Daltonici'.
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Daltonici' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Non percepiscono bene i colori". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.