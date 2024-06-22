Non percepiscono bene i colori

Sara Verdi | 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Non percepiscono bene i colori' è 'Daltonici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DALTONICI

Vuoi approfondire la risposta Daltonici? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Non percepiscono bene i colori
  • Risposta: DALTONICI
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: D________
  • Inizia con: D
  • Finisce con: I
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Non percepiscono bene i colori nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Daltonici

Se la definizione "Non percepiscono bene i colori" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Daltonici'.

Le 9 lettere della soluzione

D Domodossola
A Ancona
L Livorno
T Torino
O Otranto
N Napoli
I Imola
C Como
I Imola

La soluzione 'Daltonici' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Non percepiscono bene i colori". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.