Non percepiscono bene i colori

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Non percepiscono bene i colori' è 'Daltonici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DALTONICI

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Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Non percepiscono bene i colori

Non percepiscono bene i colori Risposta: DALTONICI

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: D________

D________ Inizia con: D

D Finisce con: I

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Non percepiscono bene i colori nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Daltonici

Se la definizione "Non percepiscono bene i colori" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Daltonici'.

Le 9 lettere della soluzione

D Domodossola A Ancona L Livorno T Torino O Otranto N Napoli I Imola C Como I Imola

La soluzione 'Daltonici' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Non percepiscono bene i colori". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.