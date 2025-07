Vacillare, barcollare nei cruciverba: la soluzione è Traballare

TRABALLARE

Curiosità e Significato di Traballare

Approfondisci la parola di 10 lettere Traballare: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Traballare? Traballare indica un movimento incerto, instabile, come quando qualcosa o qualcuno vacilla o barcolla senza stabilità. È spesso usato per descrivere una persona che fatica a mantenere l'equilibrio o una situazione precaria e instabile. In parole semplici, rappresenta un'oscillazione che mette alla prova la stabilità, evidenziando un senso di incertezza che può essere temporaneo o più duraturo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Vacillare tentennareI popoli li fecero vacillareBarcollare tentennareProverbio che fa vacillare anche gli onesti

Come si scrive la soluzione Traballare

T Torino

R Roma

A Ancona

B Bologna

A Ancona

L Livorno

L Livorno

A Ancona

R Roma

E Empoli

