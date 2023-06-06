Governo istituito nel corso della Rivoluzione francese

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Governo istituito nel corso della Rivoluzione francese' è 'Direttorio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DIRETTORIO

Perché la soluzione è Direttorio? Il Direttorio fu un governo instaurato durante la fase centrale della Rivoluzione francese, tra il 1795 e il 1799. Nato come forma di governo repubblicano che sostituì la fase del Terrore, il Direttorio era composto da cinque membri eletti dall’Assemblea. La sua funzione principale era quella di stabilizzare il paese dopo le turbolenze rivoluzionarie e di limitare il potere dei monarchici e dei radicali. Questa istituzione rappresentò un tentativo di mantenere l’equilibrio tra i vari gruppi politici in un periodo di grande instabilità.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Governo istituito nel corso della Rivoluzione francese". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Governo istituito nel corso della Rivoluzione francese nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Direttorio

La soluzione associata alla definizione "Governo istituito nel corso della Rivoluzione francese" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Governo istituito nel corso della Rivoluzione francese" conferma che la soluzione 'Direttorio' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Direttorio

D Domodossola I Imola R Roma E Empoli T Torino T Torino O Otranto R Roma I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Governo istituito nel corso della Rivoluzione francese" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Direttorio' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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