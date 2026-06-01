Corso per gestanti

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Corso per gestanti' è 'Pre Parto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

P R E P A R T O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Corso per gestanti

Corso per gestanti Risposta: PREPARTO

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 3-5

3-5 Vocali: 3

3 Consonanti: 5

5 Parole: 2

2 Difficoltà: media

media Schema utile: P E P R O

Inizia con: P

P Finisce con: O

Perchè la soluzione è Pre Parto? Un corso per gestanti è un momento speciale per prepararsi al grande giorno. Durante le sessioni si affrontano temi come il parto, l’allattamento e il benessere del bebé. È un’occasione per sentirsi più sicure e condividere emozioni con altre future mamme. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Corso per gestanti: risposta da 8 lettere

Per risolvere la definizione "Corso per gestanti", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Pre Parto. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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