Corso per gestanti
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Corso per gestanti' è 'Pre Parto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Corso per gestanti
- Risposta: PREPARTO
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 3-5
- Vocali: 3
- Consonanti: 5
- Parole: 2
- Difficoltà: media
- Schema utile: PEPRO
- Inizia con: P
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Pre Parto? Un corso per gestanti è un momento speciale per prepararsi al grande giorno. Durante le sessioni si affrontano temi come il parto, l’allattamento e il benessere del bebé. È un’occasione per sentirsi più sicure e condividere emozioni con altre future mamme. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Corso per gestanti: risposta da 8 lettere
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