Corso per gestanti

Angelo Caputo | 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Corso per gestanti' è 'Pre Parto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

PREPARTO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Corso per gestanti
  • Risposta: PREPARTO
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 3-5
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 5
  • Parole: 2
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    PEPRO
  • Inizia con: P
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Pre Parto? Un corso per gestanti è un momento speciale per prepararsi al grande giorno. Durante le sessioni si affrontano temi come il parto, l’allattamento e il benessere del bebé. È un’occasione per sentirsi più sicure e condividere emozioni con altre future mamme. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Corso per gestanti: risposta da 8 lettere

Per risolvere la definizione "Corso per gestanti", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Pre Parto. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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