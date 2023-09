Lo salirono in molti durante la Rivoluzione francese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo salirono in molti durante la Rivoluzione francese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PATIBOLO

Significato/Curiosita : Lo salirono in molti durante la rivoluzione francese

Proprie rivoluzioni, si verificarono scioperi massicci e molti soldati si ammutinarono. in russia lo zar nicola ii fu rovesciato durante la rivoluzione del... "soffrire"; difatti il patibolo veniva esposto al pubblico dopo l'esecuzione del condannato. la forma più semplice di patibolo consiste in una "l" rovesciata... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 settembre 2023

