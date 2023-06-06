La fiamma del saldatore

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La fiamma del saldatore' è 'Ossidrica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OSSIDRICA

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Perché la soluzione è Ossidrica? La fiamma del saldatore è un elemento essenziale durante il processo di saldatura, poiché permette di riscaldare e fondere i materiali da unire. Quando questa fiamma entra in contatto con l’aria, può sviluppare un odore caratteristico e diventare ossidrica, un fenomeno che si verifica a causa dell’ossidazione del metallo riscaldato. La presenza di ossidrica sulla superficie dei metalli può influenzare la qualità della saldatura e richiede attenzione per evitare problemi di adesione e durabilità.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La fiamma del saldatore". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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La fiamma del saldatore nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Ossidrica

Quando la definizione "La fiamma del saldatore" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La fiamma del saldatore" conferma che la soluzione 'Ossidrica' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Ossidrica

O Otranto S Savona S Savona I Imola D Domodossola R Roma I Imola C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La fiamma del saldatore" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ossidrica' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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