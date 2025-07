Fiamma domestica per cucinare e scaldarsi nei cruciverba: la soluzione è Focolare

Home / Soluzioni Cruciverba / Fiamma domestica per cucinare e scaldarsi

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Fiamma domestica per cucinare e scaldarsi' è 'Focolare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FOCOLARE

Curiosità e Significato di Focolare

Vuoi sapere di più su Focolare? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Focolare.

Perché la soluzione è Focolare? Focolare indica il luogo domestico dove si accende il fuoco per cucinare e riscaldarsi. È il cuore della casa, simbolo di calore e convivialità, spesso associato alla stufa o al camino. Un focolare è il punto di aggregazione familiare, che crea atmosfera e comfort, ricordando le tradizioni di un tempo e l’importanza del calore condiviso in famiglia.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Collaboratrice domesticaDiffusa caffettiera domesticaUno squisito modo di cucinare la lepreUna bestiola domesticaLa domestica d altri tempi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Focolare

Hai davanti la definizione "Fiamma domestica per cucinare e scaldarsi" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

F Firenze

O Otranto

C Como

O Otranto

L Livorno

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R E E T T E L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LETTERE" LETTERE

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.