La fiamma che fonde i metalli nei cruciverba: la soluzione è Ossidrica

Sara Verdi | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La fiamma che fonde i metalli' è 'Ossidrica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OSSIDRICA

Curiosità e Significato di Ossidrica

Vuoi sapere di più su Ossidrica? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Ossidrica.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La fiamma usata per saldare e tagliare i metalliAlcuni corrodono i metalliUnità di misura dei metalli preziosiResidui della fusione di metalliVi si fonde l oro

Come si scrive la soluzione Ossidrica

Stai cercando la risposta alla definizione "La fiamma che fonde i metalli"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

Le 9 lettere della soluzione Ossidrica:
O Otranto
S Savona
S Savona
I Imola
D Domodossola
R Roma
I Imola
C Como
A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L S C I E B S A I C E

