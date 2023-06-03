La fiamma che fonde i metalli nei cruciverba: la soluzione è Ossidrica
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La fiamma che fonde i metalli' è 'Ossidrica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
OSSIDRICA
Curiosità e Significato di Ossidrica
Vuoi sapere di più su Ossidrica? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Ossidrica.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: La fiamma usata per saldare e tagliare i metalliAlcuni corrodono i metalliUnità di misura dei metalli preziosiResidui della fusione di metalliVi si fonde l oro
Come si scrive la soluzione Ossidrica
Stai cercando la risposta alla definizione "La fiamma che fonde i metalli"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.Le 9 lettere della soluzione Ossidrica:
