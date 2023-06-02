Lavora con la fiamma ossidrica

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Lavora con la fiamma ossidrica' è 'Saldatore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SALDATORE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lavora con la fiamma ossidrica" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lavora con la fiamma ossidrica". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Saldatore? Un professionista che utilizza una fiamma molto calda per unire due pezzi di metallo è chiamato saldatore. Questo mestiere richiede abilità e precisione nell'uso di strumenti specifici per fondere e collegare i materiali, garantendo solidità e durabilità alle strutture realizzate. La sua attività è fondamentale in settori come l'edilizia, la carpenteria e la riparazione di impianti industriali. La competenza nel maneggiare la fiamma ossidrica è essenziale per lavorare in sicurezza e ottenere risultati di alta qualità.

La soluzione associata alla definizione "Lavora con la fiamma ossidrica" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lavora con la fiamma ossidrica" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Saldatore:

S Savona A Ancona L Livorno D Domodossola A Ancona T Torino O Otranto R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lavora con la fiamma ossidrica" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

