La Soluzione ♚ Si usa per ravvivare la fiamma

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Si usa per ravvivare la fiamma. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : VENTOLA

Curiosità su Si usa per ravvivare la fiamma: Mani di aisha usandolo per ravvivare un fiore raggrinzito. nabu spira così tra le braccia della fidanzata che, per vendicarlo, si unirà temporaneamente... Nicola Ventola (Grumo Appula, 24 maggio 1978) è un ex calciatore italiano, di ruolo attaccante. Con 14 gol in 18 presenze, è il miglior marcatore nella storia della nazionale italiana Under-18.

