Città della Romania presso il confne con l Ungheria nei cruciverba: la soluzione è Arad

Home / Soluzioni Cruciverba / Città della Romania presso il confne con l Ungheria

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Città della Romania presso il confne con l Ungheria' è 'Arad'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ARAD

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Arad? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Arad.

Perché la soluzione è Arad? Arad è una città della Romania situata vicino al confine con l'Ungheria, nel cuore della regione storica della Transilvania. Conosciuta per il suo centro storico ricco di architettura e storia, Arad svolge un ruolo importante come punto di collegamento tra i paesi dell'Europa centrale e orientale. Una località affascinante da scoprire per chi ama cultura e tradizioni europee.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Città romena sul Mure?Città della RomaniaCittà romena al confine con l UngheriaCittà del Pakistan presso il confine con l IndiaCittà francese presso i PireneiCittà presso Gibilterra

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La definizione "Città della Romania presso il confne con l Ungheria" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

R Roma

A Ancona

D Domodossola

I S T S E N F Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FITNESS" FITNESS

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.