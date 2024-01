La definizione e la soluzione di: Degno dell Eden. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Poema paradisiaco è una raccolta di poesie di Gabriele D'Annunzio, pubblicata nel 1893, contenente opere a partire dal 1891. Il titolo non si riferisce al Paradiso cristiano, ma va piuttosto letto come "poema dei giardini" (dal latino paradisus, "giardino"). L'opera è suddivisa in cinque sezioni: il Prologo (composta da 5 poesie), l'Hortus conclusus (9 poesie), l'Hortus larvarum (17), l'Hortulus animae (17) e l'Epilogo (5).

L'opera costituisce una svolta della produzione letteraria dannunziana, che a partire dal Poema si avvicina in modo più netto alla poesia decadente e crepuscolare.

Il poema d'annunziano è anche una parabola di conversione verso uno stile di vita casto e frugale, quasi francescano. Il protagonista infatti è un uomo soggetto alla prigione dei sensi, sedotto da figure insidiose e enigmatiche: le larve. Soltanto il ritorno del protagonista nel rassicurante orticello di casa, mantenuto con modestia e lavoro sarà la sua ancora di salvezza, proprio qui infatti avverrà la sua purificazione. Il protagonista riesce quindi a raggiungere un traguardo di salvezza adottando uno stile di vita in perfetta antitesi rispetto allo stesso D'Annunzio.

Italiano

Aggettivo

paradisiaco m sing

tipico del paradiso (senso figurato) meraviglioso, raro, eccellente, esotico.. qualcosa che soddisfa i sensi più fini il cocco è un frutto proprio di quelle isole paradisiache

Sillabazione

pa | ra | di | sì | a | co

Pronuncia

IPA: /paradi'ziako/

Etimologia / Derivazione

dal greco paadesa e dal latino tardo paradisiacus

Sinonimi

celestiale, celeste, divino

( per estensione ) splendido, mirabile, delizioso

splendido, mirabile, delizioso (senso figurato) bellissimo, incantevole, meraviglioso, stupendo, ineffabile, favoloso, eccezionale, piacevole, incantato

Contrari