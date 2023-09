Il mare che bagna la Romania - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il mare che bagna la Romania. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : NERO

Significato/Curiosita : Il mare che bagna la romania

Adriatico. bagna sei paesi: italia, slovenia, croazia, bosnia ed erzegovina, montenegro e albania, confinando a sud-est con il mar ionio. la maggioranza... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi nero (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento colori non cita le fonti necessarie... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

