La Soluzione ♚ L antica Ungheria La definizione e la soluzione di 8 lettere: L antica Ungheria. PANNONIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. L antica ungheria: La Pannonia era un'antica regione compresa tra i fiumi Danubio e Sava, che comprendeva la parte occidentale dell'attuale Ungheria, il Burgenland oggi Land austriaco, fino a Vienna, la parte nord della Croazia e parte della Slovenia. Il toponimo Pannonia, di chiara origine illirica, si rifà alla radice indoeuropea pen, che significa "palude, acquitrino" in riferimento alle zone paludose tra Danubio e Sava, la cosiddetta pianura pannonica.

IPA: (pronuncia classica, nominativo, accusativo e vocativo neutro plurale ) IPA: /wa'le.ri.a/

IPA: (pronuncia classica, ablativo femminile singolare ) IPA: /wa'le.ri.a/

IPA: (pronuncia ecclesiastica, tutte le accezioni ) IPA: /va'le.ri.a/ Etimologia / Derivazione vedi Valerius; come antroponimo femminile derivato dal maschile (tradizionalmente, le donne romane portavano unicamente il nomen della gens cui appartenevano, con un eventuale cognomen o aggettivo in casi di omonimia). Come toponimo, la provincia romana prese il nome da Galeria Valeria, figlia dell'imperatore Diocleziano che istituì tale provincia nel 298 Parole derivate discendenti in altre lingue italiano: Valeria

francese: Valérie italiano Riferimenti mancanti. Se vuoi, aggiungili tu.

latino Enrico Olivetti, Dizionario Latino Olivetti edizione on line su www.dizionario-latino.com , Olivetti Media Communication Charlton T. Lewis, Charles Short, A Latin Dictionary , lemma Valeria (edizione online sul portale del Progetto Perseus)

Altre Definizioni con pannonia; antica; ungheria; Antica regione mesopotamica; Antica città della Siria dalle imponenti rovine; Un Foro dell antica Roma; Un grande lago dell Ungheria; Vasto lago dell Ungheria; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a L antica Ungheria

PANNONIA

P

A

N

N

O

N

I

A

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'L antica Ungheria' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.