o bracchetto cane da caccia di taglia media - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: o bracchetto cane da caccia di taglia media. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BEAGLE

Significato/Curiosita : O bracchetto cane da caccia di taglia media

Citazioni da fonti attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. il beagle o bracchetto è una razza di cani da caccia di taglia piccola (di origine... Citazionifonti attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. il beagleè una razzacanipiccola (origine... Il beagle o bracchetto è una razza di cani da caccia di taglia piccola (di origine inglese), in origine usati per lo più per cacciare animali come conigli, fagiani, volpi e cinghiali, oggi abbastanza diffusi come cani da compagnia. Per le loro attitudini venatorie i beagle sono definiti cani da lavoro, poiché sono una razza sottoposta a prova di lavoro anche per la proclamazione di campione italiano di bellezza. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 19 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : o bracchetto cane da caccia di taglia media : bracchetto; cane; caccia; taglia; media; Un nome del bracchetto ; L altro nome con cui è noto il bracchetto ; Li gradisce il cane ; cane da pastore svizzero; Il suo logo è un cane a sei zampe; Non c è un cane che la voglia; I comunissimi crostacei detti denti di cane ; La caccia all evaso; Una nave per la caccia ai cetacei; caccia grossa in Africa; Grandi cani da caccia dal pelo raso; caccia russi; Un antilope di grossa taglia ; Gli si taglia la testa nelle decisioni; Si taglia prima di giocare; taglia e ricuce con l anestesista; taglia unghie e pipite; Controlla la velocità media ; Lo sono sia la prima media che la terza superiore; media aritmetica usata in statistica; Un tipo di media calcolata per la velocità; Un anno che si presenta in media ogni quattro;

Cerca altre Definizioni